US-Oberkommandierender verlässt Afghanistan

Der Befehlshaber der US- und Nato-Truppen in Afghanistan, General Austin Scott Miller, hat sein Kommando abgegeben. Bei einer Zeremonie in Kabul übergab Miller, der seit September 2018 die Koalitionstruppen in Afghanistan befehligt hatte, am Montag seine Aufgaben an General Kenneth McKenzie, den Chef des US-Zentralkommandos (Centcom) mit Sitz in Florida.