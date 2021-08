Einst kämpften sie in Afghanistan im "Krieg gegen den Terror" - jetzt blicken sie mit Entsetzen auf die dramatischen Entwicklungen am Hindukusch. Viele US-Veteranen sind schockiert über die Rückkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht und die chaotischen Szenen in Kabul. Sie sorgen sich um die afghanischen Helfer und die Frauen, denen eine düstere Zukunft droht. Und sie fragen sich, ob ihr Einsatz - und der Tod vieler Soldaten - umsonst war.