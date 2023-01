Die Zahl der Menschen in Afrika könnte bis 2050 bei zweieinhalb Milliarden Menschen liegen. In den Ländern unterhalb der Sahara wird sich die urbane Bevölkerung in wenigen Jahrzehnten womöglich nahezu verdreifachen. "Nötig sind 25 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze jährlich", heißt es in dem Strategiepapier. Unter dem Titel "sozial-ökologische Transformation" ("Just Transition") sollen in der Entwicklungszusammenarbeit Wirtschaftssektoren stärker unterstützt werden, die Jobs mit fairer Bezahlung schaffen und weder der Umwelt noch dem Klima schaden. Schwerpunkte sind der Ausbau erneuerbarer Energien, der Impfstoffproduktion sowie des Abfallrecyclings oder der Wasser- und Sanitärversorgung.