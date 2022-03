Überhaupt Rüstungsindustrie: Fast die Hälfte der Rüstungsimporte Afrikas, so schätzt das Stockholm International Peace Research Institute, stammte 2020 aus Russland. Ein wichtiger Partner also für die Regierungen in Afrika. Besonders gilt dies auch für Eritrea, das gegen die UN-Resolution stimmte. "Eritrea ist in den letzten zwei Jahrzehnten mit Sanktionen konfrontiert, und es besteht eine natürliche Neigung, Solidarität zu zeigen", so Hassan Khannenje, Direktor des Horninstitutes in Nairobi.