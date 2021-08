In der Corona-Krise hatte die Afrikanische Union erst im Juli gefordert, dass Europa mehr tun müsse, um die globalen Ungerechtigkeiten bei der Impfstoffverteilung aufzuheben. Merkel warb erneut für eine "faire Verteilung der Impfstoffe". Deutschland habe von Anfang an die Impfinitiative Covax unterstützt, sagte Merkel an diesem Freitag in Berlin.