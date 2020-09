Auf die Frage nach den verwirrend vielen Siegeln bei Lebensmitteln antwortete Klöckner, sie bekomme von Verbrauchern die Rückmeldung, dass die Kennzeichnungen "sehr helfen" würden. Die Verbraucher hätten so eine große Auswahl an Lebensmitteln - auch hochwertigen Lebensmitteln - wie noch nie. "Wir entscheiden mit unseren Geldscheinen jeden Tag, was auf Dauer produziert wird", sagte Klöckner. Was der Verbraucher benötige, sei "klare Orienterung und die Verlässlichkeit, dass das drin ist, was auch drauf steht".