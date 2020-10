Vor allem in landwirtschaftlich genutzten Gebieten geht es steil bergab: "Der Verlust der biologischen Vielfalt in Mitteleuropa und in Deutschland findet vor allem in der Agrarlandschaft statt", sagt Katrin Böhning-Gaese, die als Co-Vorsitzende die Arbeit an der Studie mit geleitet hat. Es kann kein "Weiter so" geben, betont sie im ZDF-Interview in Frankfurt am Main.