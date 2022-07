Das Wasser, es hinterließ Spuren. "Wenn Sie an einem Tag, an dem es geregnet hat, in den Ort kommen, sagt keiner was. Aber man kann den Leuten ansehen, dass jeder Angst hat", sagt Frank Jünger. Er ist der stellvertretende Ortsbürgermeister von Müsch. Fragt man Jünger (parteilos), was sich in Sachen Hochwasserschutz seit dem letzten Jahr im Ort getan hat, winkt er ab: