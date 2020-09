Der Handelsstreit zwischen den USA und der EU geht in eine neue Runde. US-Präsident Donald Trump hatte erst vor wenigen Tagen erklärt, es sei an der Zeit für "sehr ernsthafte" Handelsgespräche mit der EU. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, erhöhte er nun die Strafzölle auf Airbus-Flugzeuge von derzeit zehn auf 15 Prozent. Die Maßnahme soll am 18. März in Kraft treten, erklärte das Büro des US-Handelsbeauftragten.