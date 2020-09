Entscheidend sei die Frage, wie sichergestellt werden könne, dass es auch in 20 Jahren noch Eucharistiefeiern gebe, sagte Sternberg. Er sprach sich für eine Debatte über die Weihe von so genannten Viri Probati, also verheirateten Männern, aus. So könnten Eucharistiefeiern auch ohne "klassische Priester" sichergestellt werden.