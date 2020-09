Gegenüber dem SWR betonte Werteunionschef Alexander Mitsch am Dienstag, bei den vergangenen 13 Wahlen habe die Union Stimmen verloren, weil man die Werteunion vernachlässigt habe. "Wir wissen, dass wir als Konservative und Wirtschaftsliberale, die sich in der Werteunion organisiert haben, wichtig für die Partei sind", so der CDU-Politiker.