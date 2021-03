Die Rednerin der Grünen, Kordula Schulz-Asche, attestierte der Bundesregierung: "Wir befinden uns in einer politischen Krise. Die Hauptverantwortung trägt die Bundesregierung." Sie habe das Wichtigste, dessen es in einer Krise bedürfe, verspielt. "In einer Pandemie braucht es Vertrauen." Das sei nicht gegeben, wenn sich noch nicht einmal die Beteiligten, an die getroffenen Beschlüsse hielten, warf sie den Ministerpräsidenten vor, die regelmäßig von den getroffenen Abmachungen ausscherten.