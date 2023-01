Die nun noch laufenden AKWs befinden sich schon im Streckbetrieb, ihre Brennelemente werden also länger genutzt als eigentlich geplant. In Neckarwestheim 2 muss deshalb aktuell eine Pause eingelegt werden, um die Brennstäbe neu zu konfigurieren. Durch diesen Streckbetrieb verliert ein Reaktor aber an Leistung. Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit geht von etwa 0,5 Prozent Leistungsverlust pro Tag aus. Die noch am Netz gehaltenen AKWs bringen nach Berechnungen von Energieexperte Burger aktuell so viel Strom (29. Dezember 2022):