Nun bleiben alle drei bis Mitte April am Netz, das Kabinett berät am Mittwoch über eine entsprechende Änderung des Atomgesetzes. Rund 5,4 Terawattstunden Strom sollen Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland im kommenden Jahr erzeugen - das entspricht in etwa dem Stromverbrauch Berlins in einem halben Jahr. Ab Mitte April 2023 sollen dann in Deutschland keine AKWs mehr laufen.