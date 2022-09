Die Anwesenheit von UN-Atomexperten am besetzten Kernkraftwerk Saporischschja ermöglicht nach eigener Darstellung der Internationalen Atomenergie-Behörde (IAEA) eine dramatisch bessere Einschätzung der Lage. "Der Unterschied zwischen der Anwesenheit der IAEA vor Ort und unserer Abwesenheit ist wie Tag und Nacht", erklärte Grossi. So habe sein Team zu den jüngsten Entwicklungen bei der externen Stromversorgung "direkte, schnelle und verlässliche" Informationen erhalten. "Wir haben bereits ein besseres Verständnis für die Funktion der Reservestromleitung bei der Anbindung der Anlage an das Netz." Grossi kündigt für Anfang der neuen Woche einen Bericht über die Lage an Saporischschja an.