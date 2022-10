Kotin: Ja, im Moment ist es ihnen tatsächlich verboten, das Gebiet zu verlassen. Und so haben wir die Arbeitsplätze hier in Kiew zur Verfügung gestellt, andere Einrichtungen, wie andere Kernkraftwerke. Wir haben vier Kernkraftwerke und drei davon sind auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet. So haben wir den Mitarbeitern, die versucht haben, die russische Besatzung zu verlassen, vorgeschlagen, einfach in unseren anderen Einrichtungen an verschiedenen Orten der Ukraine zu arbeiten. Aber im Moment halten sie alle Leute ab, das Gebiet zu verlassen. Sie sitzen also dort wie Geiseln und sie drängen sie dazu, Verträge zu unterschreiben