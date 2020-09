Albright: Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube schon, dass es mal normale Zeiten gab. Es gab Zeiten, wo es mehr Hoffnung gab. Und ich denke schon, dass ich sehr privilegiert war, dass ich in den 90er Jahren Außenministerin war, wo wir versucht haben mit der ehemaligen Sowjetunion zusammenzuarbeiten, und wo wir versucht haben auch die Nato zu erweitern. Wo wir versucht haben, mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten, wo wir viele bilaterale Beziehungen hatten. Das war eine Zeit der Hoffnung.



Und was sich wirklich geändert hat, ist, dass wir jetzt in unnormalen Zeiten leben. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass wir versuchen, jetzt dieses schreckliche Virus zu bekämpfen, das keine Grenzen kennt. Die Vereinigten Staaten waren in vieler Weise abwesend von der internationalen Bühne. Das bedeutet jetzt nicht, dass keiner an unsere Stelle tritt, was genau nämlich passiert ist: dass die Chinesen jetzt diese Leere gefüllt haben. Da müssen wir gemeinsam in uns gehen und uns fragen, wie wir damit umgehen.