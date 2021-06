Dobrindt will Maskenpflicht beibehalten

Die Liberalen fordern zudem, die Versäumnisse der Bundesregierung in der Corona-Pandemie in einem Untersuchungsausschuss aufzuarbeiten. Das lehnt Dobrindt am Abend im ZDF ab. Es gehe "jetzt nicht um Schuldzuweisungen", betont er, sondern darum, dass man "Lehren" aus den Ereignissen der letzten Monate ziehe.