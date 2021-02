Mustapha steht am Straßenrand; auf seinem Lieferwagen türmen sich Orangen. Er verkauft sie hier, so wie alle anderen fliegenden Händler, die rundum ihre Waren anbieten. Obwohl das verboten ist. Es bleibt ihm nichts anderes übrig: Auf dem Markt sind keine Plätze mehr frei, also bleibt ihnen nur die Straße, um überhaupt Geld zu verdienen.