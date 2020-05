ZDFheute: In Algerien sind seit Anfang April mehrere Medien gesperrt worden. Sie haben in der Vergangenheit kritisch über die Regierung und die Protestbewegung Hirak berichtet, die schließlich den Langzeit-Machthaber Bouteflika zu Fall gebracht und Neuwahlen ermöglicht hat. Jetzt sind die wöchentlichen Demonstrationen wegen Corona ausgesetzt, und es werden kritische Medien vom Netz genommen - was ist da los?