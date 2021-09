Der seit 1980 verliehene Preis heißt offiziell Right Livelihood Award, ist gemeinhin aber als Alternativer Nobelpreis bekannt. Die Right-Livelihood-Stiftung ehrt damit alljährlich Vorkämpfer für Menschenrechte, Umwelt und Frieden. Die Auszeichnung steht dabei in kritischer Distanz zu den eigentlichen Nobelpreisen, deren Preisträger ab Montag in Stockholm und Oslo verkündet werden.



Mit dem Right Livelihood Award ist neben einem Preisgeld in Höhe von einer Million schwedischen Kronen (rund 98.500 Euro) auch langjährige Unterstützung durch die Stiftung verbunden.