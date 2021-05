Ab Januar muss in Deutschland in den Bereichen Wärme und Verkehr ein Preis pro ausgestoßene Tonne Kohlendioxid (CO2) bezahlt werden. Der liegt zu Beginn bei 25 Euro pro Tonne. Damit dürfte Sprit an der Tankstelle um etwa sieben Cent teurer werden, auch die Heizkosten werden wohl steigen. Bis 2025 erhöht sich der Preis pro Tonne schrittweise auf 55 Euro. Ab dem folgenden Jahr sollen Zertifikate innerhalb eines Preisrahmens versteigert werden. Der CO2-Preis soll ein Anreiz für klimaschonende Alternativen sein. Im Gegenzug will der Staat die Bürger an anderer Stelle entlasten, zum Beispiel über die Pendlerpauschale, den Strompreis oder auch durch Hilfen etwa beim Wohngeld.

Bildquelle: Sven Hoppe/dpa