heute.de: Viele Unternehmen - Messebauer, Gastronomen - fürchten jetzt die Insolvenz. Was ist Ihre Botschaft an diese Unternehmen - und an die Menschen, die sich dort um ihre Arbeitsplätze sorgen?



Altmaier: Die Botschaft an all die vielen mittelständischen Unternehmen im Messe- und Gastronomiebereich ist: Wir lassen Euch nicht im Stich. Wir werden Euch helfen, diese schwere Zeit zu überbrücken. Dafür haben wir eine Hotline eingerichtet. Dafür sprechen wir auch mit den Vertretungen dieser Branchen in Berlin. Es gibt Instrumente bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Diese Instrumente haben bereits in der letzten Finanzkrise sehr gut funktioniert. Und wir sorgen dafür, dass sie auch jetzt unbürokratisch, direkt und schnell zur Verfügung stehen.