Beim Thema Abtreibung sind die USA tief gespalten. Das Urteil "Roe vs. Wade" war von Anfang an umstritten wie kaum eine andere Entscheidung in der Geschichte des Supreme Court. Abtreibungsgegner machen seitdem an jedem Jahrestag der Urteilsverkündung mobil und demonstrieren zu Tausenden in Washington für eine Aufhebung des Gesetzes. Auch vor Gewalt schreckten sie in der Vergangenheit nicht zurück.



(Quelle: KNA/ZDF)