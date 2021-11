Der erste Blick auf Amerika in diesen Tagen ist ja so schön, denken sicher viele von Ihnen in Deutschland: Reisende aus der EU dürfen endlich wieder rein, der Travel Ban vom März 2020 ist aufgehoben. Umarmung, Küsse, Freudentränen an den Flughäfen in New York, Boston, Chicago, L.A., San Francisco und auch hier in Washington. Wie schön. Man will ja auch wieder kommen, weil Trump weg ist, ersetzt durch den viel netteren, sachlichen Joe.