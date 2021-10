Derweil hätten auch Länder in Osteuropa, darunter Bulgarien, Kroatien und Griechenland, Flüchtlinge durch sogenannte illegale Push-Backs an den Grenzen zurückgewiesen. Besonders heikel sei es zurzeit für afghanische Flüchtlinge an der Grenze zwischen Polen und Belarus, die eingekesselt vom Grenzschutz beider Staaten an der Grünen Grenze ausharren müssten, heißt es in dem Bericht.