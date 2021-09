In Niger werden laut Amnesty International immer mehr Kinder Opfer von tödlicher Gewalt. In der Region im Westen des Landes, die an Mali und Burkina Faso angrenzt, würden Mädchen und Jungen durch bewaffnete Gruppen verschleppt und getötet, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation.