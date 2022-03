Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Russland Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen. "Was in der Ukraine geschieht, ist eine Wiederholung dessen, was wir in Syrien gesehen haben", sagte Generalsekretärin Agnes Callamard am Dienstag anlässlich der Vorstellung des Jahresberichts der Organisation. Russland greife "gezielt" zivile Einrichtungen an und verwandele Fluchtrouten in "Todesfallen". Es handele sich um "eine eklatante Verletzung des Völkerrechts", heißt es in dem Bericht.