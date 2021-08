Die Organisation fordert deshalb eine Reform des Versammlungsrechts. Der Bericht "Russia: No Place for Protest" dokumentiert, wie die Unterdrückung friedlicher Proteste in Russland seit Verabschiedung des föderalen Versammlungsgesetzes 2004 zugenommen hat. Eine Reihe von Gesetzen wurde seitdem geändert und immer restriktiver angewendet.