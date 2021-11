"Für diesen Zweck reichen die Mittel nicht aus und es ist auch nicht sinnvoll jetzt in den Aufbau des Kapitalstocks zu investieren, selbst wenn er eine hohe Rendite abwerfen würde", sagt Geyer. Pro Tag gibt die Rentenkasse beinah eine Milliarde aus. Um diese zu entlasten, wäre ein Kapitalstock in mittlerer dreistelliger Milliardenhöhe nötig. Das passt nicht in Zeiten, in denen das Geld immer knapper wird.