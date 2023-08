Es ist 10:40 Uhr, als sich Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in seinem Ministerium in Berlin vor die Presse stellt und etwas tut, das Minister gern tun, wenn sie bei ihrem Klientel punkten wollen. Er verteilt mehr Geld an die 5,5 Millionen Menschen, die in Deutschland Bürgergeld bekommen, also das ehemalige Hartz IV.