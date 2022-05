Es könnte also etwas ungemütlicher in der Berliner Koalition werden. Sollte es zu Schwarz-Grün in Düsseldorf kommen, würde nach Baden-Württemberg und Hessen das nächste große Bundesland mit dieser Konstellation regiert. Die Ampel gäbe es nur noch im Bund und in Rheinland-Pfalz. Nicht von ungefähr macht die Union in jüngster Zeit auch auf Bundesebene den Grünen Avancen. Merz zog sogar öffentlich vor Außenministerin Annalena Baerbock, "Chapeau", den Hut.