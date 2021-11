"Die Ampel steht", sagt Olaf Scholz (SPD) am Nachmittag in Berlin. Er soll nach dem Willen der Koalitionäre nächster Bundeskanzler werden. Heute, knapp zwei Monate nach der Bundestagswahl am 26. September 2021, steht der Koalitionsvertrag für das erste sogenannte Ampel-Bündnis für Deutschland.