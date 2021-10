Führende FDP-Politiker hatten sich außerdem dafür ausgesprochen, die Kabinettsposten nicht paritätisch zu besetzen. Diesen Schritt zur Gleichstellung hatte SDP-Kanzlerkandidat Olaf Scholz allerdings im Wahlkampf wiederholt betont. "Bei der Besetzung von Kabinettsposten sollte immer die Qualifikation und die Fähigkeit, ein Ministerium zu führen, eine Hauptrolle spielen", so FDP-Vize Kubicki dazu. Auch in diesem Bereich könnte es also bei der Aufstellung einer neuen Regierung spannend werden.