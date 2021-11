In der der "Augsburger Allgemeinen" warnte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vor einer deutlichen Zunahme unkontrollierter Einwanderung: "Die Ampel schafft deutliche neue Pull-Effekte und Anreize für illegale Migration nach Deutschland." Die Ampel-Koalition wolle Zurückweisungen an den EU-Außengrenzen unterbinden und damit ein neue Möglichkeit für die illegale Eintritte in die EU schaffen, so Dobrindt.