In der Unionsfraktion ist der Fall Amthor nicht der erste, in dem es um den Vorwurf der Bestechlichkeit geht. So wurden im Januar die Räume der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz und des ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Eduard Lintner durchsucht. Beide sollen Lobbyarbeit für Aserbaidschan gemacht haben.