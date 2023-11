Auf den ersten Blick wirkt der Gasthof in Wienrode im Harz harmlos. Am vergangenen Samstag pflanzten Menschen in Tracht hier eine Linde und tanzten um den Baum herum. Danach wurde - wie so oft am Wochenende - Kaffee und Kuchen serviert. Doch das Wochenmarkt-Gefühl sollte täuschen, denn das Anwesen gehört zur rechten Siedlungsbewegung "Anastasia". Ihre Anhänger wollen nun in der Dorfpolitik mitmischen. Am Sonntag werden drei Sitze im Ortschaftsrat nachbesetzt. Die Wahl ist ein Stimmungstest für das 800-Einwohner-Dorf - und hat über die Region hinaus Bedeutung.