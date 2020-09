Der Angreifer des Freiburger Oberbürgermeisters wird in die Psychatrie eingewiesen.

Quelle: dpa

Nach einer Attacke auf den Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) muss sich der 55-jährige Angreifer in einer psychiatrischen Klinik behandeln lassen. Das Landgericht Freiburg verurteilte den Mann wegen Körperverletzung.



Das Gericht ordnete die Unterbringung in der Psychiatrie an, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er bekam die Auflage, sich ambulant psychiatrisch behandeln zu lassen. Horn hatte bei dem Angriff unter anderem Prellungen und eine Nasenbeinfraktur erlitten.