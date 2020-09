Soldaten der afghanischen Armee. Symbolbild

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

In Afghanistan sind bei einem Angriff auf einen Stützpunkt lokaler Sicherheitskräfte mindestens 22 Soldaten getötet worden. Der Überfall in der Provinz Sabul im Süden des Landes habe in der Nacht nur wenige Stunden vor Beginn des persischen Neuen Jahres Norus begonnen, sagte ein Provinzrat. Mehrere Sicherheitskräfte werden noch vermisst.



Unklar ist, ob sie sich den Angreifern angeschlossen haben oder sich vor ihnen verstecken. Der Stützpunkt wurde gemeinsam von afghanischen Polizisten und Soldaten geführt.