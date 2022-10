Kiew: Nichts soll an den Tod erinnern

So schnell, wie Putins Raketen Krater in Straßen, Häuser und Spielplätze gerissen haben, so schnell werden sie hier wieder beseitigt. Direkt nach den Angriffen werden Scherben weggefegt, Straßenlöcher gestopft - die Ukraine trotzt, will sich nicht einschüchtern lassen. Nichts hier soll an den Tod erinnern. Sie wollen leben.