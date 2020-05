Markus H. wird wegen psychischer Beihilfe zum Mord angeklagt. Die Ermittler gehen zwar nicht davon aus, dass auch Markus H. am Tatort war; auch soll er nicht in einen Plan eingebunden gewesen sein, Walter Lübcke zu ermorden. Allerdings glaubt die Bundesanwaltschaft, dass er Stephan E. in seinem Tatentschluss bestärkt hat.