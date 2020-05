Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Konsequenzen aus den Missständen in der Fleischindustrie ziehen. Das Corona-Kabinett am kommenden Montag wolle strengere Vorschriften beschließen. Die massenhaften Corona-Infektionen in der Belegschaft mehrerer Schlachthöfe seien "beschämend" und "nicht zu tolerieren", sagte Heil in einer Aktuellen Stunde im Bundestag und versprach: "Wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen." Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von "erschreckenden Nachrichten".