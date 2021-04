Die Grünen-Chefin gilt als durchsetzungsstark und faktensicher. In öffentlichen Auftritten agiert sie zwar zurückhaltender als Habeck, gilt aber auch als inhaltlich stärker. In Sachen Klimaschutz, Sicherheitsfragen und Migrationspolitik steht Baerbock für europäische und nachhaltige Lösungen: "Ich will, dass wir nicht nur an der Oberfläche rumkratzen, sondern in die Tiefe der Themen gehen".