Achtung des Einzelnen, Toleranz und Interesse an kultureller Vielfalt und wertschätzender Umgang miteinander: Das sind einige der Leitmotive der Anne-Frank-Schule in Eschwege. "Unsere Schüler sollen dazu befähigt werden, für Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie, Toleranz und Menschenwürde einzutreten und sich selbstbewusst gegen Aggressivität, Diskriminierung, Rassismus und politischen Extremismus wenden." In diesem Sinne sei der Name Anne Frank eine Verpflichtung für die Schüler.