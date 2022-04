Auf den Urlaub angesprochen, betonte Spiegel am Samstag gegenüber "Bild am Sonntag", sie sei auch im Urlaub in Kontakt mit ihrem Ministerium gewesen und habe auch an den Kabinettssitzungen teilgenommen. Diese Aussage hat sie inzwischen korrigiert. Die Sitzungen seien zwar in ihrem Kalender verzeichnet gewesen. Eine Überprüfung der Kabinettsprotokolle habe aber am Sonntag ergeben, dass sie nicht teilgenommen habe.