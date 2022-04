Der Ex-Umweltministerin in Rheinland-Pfalz wurden hauptsächlich zwei Vorwürfe gemacht: Sie sei nach der Flutkatastrophe vor allem um ihr eigenes Image besorgt gewesen, was private Chatprokotolle mit ihren Mitarbeitenden zeigen sollen. Der zweite Vorwurf ist, dass sie bereits zehn Tage nach der Flut einen vierwöchigen Familienurlaub in Frankreich angetreten hat. Ein Untersuchungsausschuss in Rheinland-Pfalz beschäftigt sich außerdem mit der Frage, ob das Umweltministerium am Katastrophentag früher hätte warnen können.