Trauriger Höhepunkt der Gewalt: In der Nacht zum Mittwoch gab es einen versuchten Anschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin Mitte. Der Zentralrat der Juden in Deutschland stellt in einer Pressemitteilung einen Zusammenhang zu der Attacke an der Synagoge in Berlin her und schreibt. "Auch wenn die genauen Hintergründe des Brandanschlags noch ermittelt werden müssen, ist eine Verbindung zu fortdauernden antisemitischen Ausschreitungen in Berlin naheliegend."