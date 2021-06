Februar 2019 / Mali: Ein EU-Militärcamp im Süden Malis, in dem auch die Bundeswehr stationiert ist, wird mit Autobomben und Handfeuerwaffen attackiert. Drei malische Soldaten werden bei der Abwehr der Attacke verwundet, von den Deutschen ist niemand direkt betroffen.



August 2014 / Afghanistan: Bei einem Anschlag auf eine Delegation der internationalen Schutztruppe Isaf in Kabul werden ein US-General getötet und ein deutscher General verletzt. Ein Mann in afghanischer Uniform hatte während des Treffens der Offiziere mit afghanischen Führungspersönlichkeiten in einer Militärakademie das Feuer eröffnet.



Mai 2013 / Afghanistan: Erstmals wird bei einem Gefecht mit Aufständischen in der Provinz Baghlan ein Soldat der Eliteeinheit KSK im Einsatz in Afghanistan getötet.



Mai 2011 / Afghanistan: Bei einem Sprengstoffanschlag im nordafghanischen Talokan kommen zwei deutsche Soldaten ums Leben. Fünf werden verletzt, darunter auch der damalige deutsche Isaf-Kommandeur General Markus Kneip. Bereits wenige Tage zuvor war in der Provinz Kundus bei einer Attacke auf eine deutsche Patrouille ein Soldat getötet worden.



Februar 2011 / Afghanistan: In der Provinz Baghlan richtet ein afghanischer Soldat ein Blutbad an und tötet drei deutsche Soldaten. Es gibt mehrere Schwerverletzte.



April 2010 / Afghanistan: Bei zwei Anschlägen nahe der Stadt Baghlan werden vier Bundeswehrsoldaten getötet. Drei sterben bei der Explosion einer Sprengfalle. Der vierte kommt ums Leben, als ein Sanitätsfahrzeug auf dem Weg zum Angriffsort von radikal-islamischen Taliban beschossen wird.



Quelle: dpa