Jüdische Organisationen zeigen sich erschüttert über die Attacke auf einen jüdischen Studenten vor der Synagoge in Hamburg. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, erklärte am Montag in New York: Erneut sei eine jüdische Gemeinde in Deutschland an einem jüdischen Feiertag einem antisemitischen Terrorakt ausgesetzt.