Insgesamt soll es sechs Tatorte in der Stadt gegeben haben, davon viele im sogenannten "Bermudadreieck", einem Ausgehviertel mit Bars und Restaurants. Das erinnert an die islamistischen Terroranschläge vor fast genau fünf Jahren in Paris, bei denen Menschen in der Bataclan-Konzerthalle und in umliegenden Restaurants, Bars und Cafés getötet wurden. Auch damals gab es mehrere Tatorte in der Stadt.